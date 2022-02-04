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Минтранс планирует начать строительство дороги Казань — Екатеринбург

Общество
Минтранс планирует начать строительство дороги Казань — Екатеринбург
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 4 февраля. Российское Министерство транспорта планирует в течение 2022 года начать возведение участка дороги между Казанью и Екатеринбургом. Соответствующей информацией поделился глава Минтранса Виталий Савельев.

Глава Минтранса во время разговора с изданием «Известия» сообщил, что ведомство прорабатывает вопрос финансирования. По его словам, также в 2022 году должна завершиться реконструкция обхода Аксая на территории Ростовской области и строительство обхода Анапы. Савельев добавил, что идет развитие дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту.

Глава Минтранса добавил, что в текущем году страна будет заниматься активным развитием Северного морского пути. По словам Савельева, в 2022 году также должен состояться старт тестовых беспилотных поездок на участках М-11.

Савельев также заявил, что прошлый год является успешным для транспортной отрасли. По его словам, Минтранс впервые изменил подход к транспортному комплексу на многие годы вперед.

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