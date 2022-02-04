Водители начнут использовать электронные транспортные накладные в 2022 году

Москва, 4 февраля. Электронная транспортная накладная будет внедрена в России в 2022 году. Она повысит доступность, качество и безопасность транспортно-логистических услуг, а также позитивно скажется на экологической обстановке.

Данные нововведения заработали на фоне введения электронного кабинета перевозчика в октябре 2021 года. Кроме того, сообщается, что в 2023 в оборот войдут электронные путевые листы для пассажирских и грузовых перевозок. Эти меры ликвидируют 3 млрд бумажных транспортных накладных и 2 млрд путевых листов, передают «Известия».

Ранее глава Министерства транспорта России Виталий Савельев заявил, что прошлый год для транспортной отрасли стал успешным. Он также отметил, что зафиксировано рекордное исполнение бюджета.