Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 02:26
02:26
Общество
Биолог Аграновский: «коктейль» из штаммов коронавируса поражает разные группы лиц
02:19
Политика
Чижов опроверг обвинения в фабрикации Россией видео для «вторжения» на Украину
02:10
Политика
СНБО Украины признал невозможность военного решения вопроса по Крыму
02:00
Общество
Битва за космос: зачем NASA хочет затопить Международную космическую станцию
01:58
Общество
Эксперимент по маркировке электронных сигарет пройдет в России
01:41
Шоу-бизнес
Звезда «50 оттенков серого» может сыграть в спин-оффе «Человека-паука»
01:38
Общество
Представитель ВОЗ в России: процесс регистрации «Спутника V» идет хорошо
01:19
Экономика
Минсельхоз и Минпромторг создадут перечень продуктов с наценкой до пяти процентов
01:12
Общество
Юрист Мацала: производителя можно привлечь к ответственности за сгоревший автомобиль
00:58
Общество
Глава Минтранса Савельев заявил об активном развитии БАМа и Транссиба
Все новости

Водители начнут использовать электронные транспортные накладные в 2022 году

Общество
Водители начнут использовать электронные транспортные накладные в 2022 году
Невские Новости  /  Татьяна Смирнова

Москва, 4 февраля. Электронная транспортная накладная будет внедрена в России в 2022 году. Она повысит доступность, качество и безопасность транспортно-логистических услуг, а также позитивно скажется на экологической обстановке.

Данные нововведения заработали на фоне введения электронного кабинета перевозчика в октябре 2021 года. Кроме того, сообщается, что в 2023 в оборот войдут электронные путевые листы для пассажирских и грузовых перевозок. Эти меры ликвидируют 3 млрд бумажных транспортных накладных и 2 млрд путевых листов, передают «Известия».

Ранее глава Министерства транспорта России Виталий Савельев заявил, что прошлый год для транспортной отрасли стал успешным. Он также отметил, что зафиксировано рекордное исполнение бюджета.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Водители начнут использовать электронные транспортные накладные в 2022 году
водители перевозки электронные транспортные накладные
Комментировать