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ФНС готовится запустить сервис платежей для самозанятых

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 00:50
Общество
ФНС готовится запустить сервис платежей для самозанятых
pexels.com  /  Burst

Москва, 4 февраля. Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует в ближайшее время запустить сервис платежей для самозанятых из приложения «Мой налог», сообщают со ссылкой на источник «Известия».

Новый функционал позволит самозанятым выставлять счета для покупателей и направлять их в мессенджер или на почту. Сервис может заработать уже в феврале, сообщил газете «Известия» источники из числа участников рынка.

Функция будет удобна для самозанятых, отметил коммерческий директор НКО «Монета» Сергей Смирнов. По его словам, сейчас фрилансерам приходится подключаться к одному из платежных сервисов.

«В особенности новый функционал будет актуален для тех, у кого нет непрерывного потока заказов или своего сайта. Также инвойсы через приложение заинтересуют самозанятых, работающих в офлайне», — уточнил Смирнов.

Правильная реализация сервиса позволит снизить комиссии на рынке, которые в настоящее время доходят до 5% от суммы трансакции, подчеркивают специалисты.

Ранее сообщалось, что в 2022 году самозанятые в России смогут воспользоваться не только федеральными мерами поддержки, но и региональными. Каждый субъект прорабатывает собственные меры для помощи этой категории россиян.

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