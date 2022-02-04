Россия резко сократила экспорт пшеницы и ячменя на четверть

Москва, 4 февраля. Россия резко сократила на 25–30% в натуральном выражении вывоз зерновых за рубеж. Об этом говорится в аналитической справке Минсельхоза.

Ведомство использует данные федеральной таможенной службы (ФТС) с июля. «Известия» со ссылкой на документ отмечают, что Россия сократила экспорт зерновых культур — пшеницы, ячменя, кукурузы и других. Согласно оперативным данным на 20 января, из России вывезли 25,1 миллиона тонн зерна, хотя в предыдущем сезоне этот объем был выше на 24,7% — 33,4 миллиона тонн.

Эксперт в беседе с «Известиями» отмечают, что последние несколько лет вывоз зерновых из России так значительно не сокращался. Этому есть причины: с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года в России на 10% снизился урожай зерновых. При этом аграрии с меньшей охотой продают зерно на экспорт, поскольку после введения плавающей пошлины это стало невыгодно. Также запасы зерна могут послужить дополнительным стабилизирующим фактором для внутреннего рынка.

С 1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ запустил тестирование механизма расчета «плавающей» пошлины на экспорт зерновых. В прошлом году плавающая пошлина пополнила бюджет РФ на 91 млрд рублей.