Российская нейросеть спрогнозирует результаты ЕГЭ с точностью до 85%

Москва, 4 февраля. Ученые в России создали нейросеть, способную спрогнозировать результат школьников, сдающих ЕГЭ, с точностью до 85%.

Данная система предугадывает итоги экзаменов на основе пробных результатов сдачи ЕГЭ, оценок, достижений на олимпиадах, а также изучив темперамент и психотип учеников. Разработчики программы заявили, что нейросеть может стать полезной для родителей и руководства учебного заведения, передают «Известия».

Ранее ученые из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева представили свое изобретение. Специалисты разработали нейросеть, которая может просчитать сценарии падения людей на улице, вызванные резким ухудшением здоровья.