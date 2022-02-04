Министр транспорта Савельев назвал 2021 год успешным для отрасли

Москва, 4 февраля. Прошлый год для транспортной отрасли является успешным. Соответствующей информацией поделился глава российского Министерства транспорта Виталий Савельев.

Савельев в ходе беседы с изданием «Известия» сообщил, что российское Министерство транспорта в первый раз изменило общий подход отраслевого комплекса на многие годы вперед. По словам министра, глава российского государства Владимир Путин одобрил Транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Он добавил, что правительство утвердило этот документ.

Министр также добавил, что по результатам прошлого года зафиксировано рекордное исполнение бюджета. Савельев отметил, что этот показатель составил 99,4%. По его словам, из выделенных 1,7 трлн рублей выполнено 1,69 трлн рублей.

Глава Министерства транспорта ранее сообщил, что пассажиропоток отечественных авиакомпаний в прошлом году составил 112 млн человек. Этот показатель сопоставим с уровнем 2019 года.