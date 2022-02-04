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Глава Минтранса Савельев положительно оценил влияние пандемии на авиаотрасль в 2021 году

Общество
Глава Минтранса Савельев положительно оценил влияние пандемии на авиаотрасль в 2021 году
pixabay.com

Москва, 4 февраля. Министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, какое влияние оказала пандемия коронавируса на авиаотрасль в 2021-м году.

Савельев назвал 2021 год успешным для транспортной отрасли. Он выразил надежду, что коллективный иммунитет позволит снять ограничения и больше путешествовать, передают «Известия».

«Согласно уточненным данным, по итогам 2021 года наши авиакомпании перевезли свыше 111 млн человек, что на 60% превышает показатели 2020 года. Мы авиацией на 20% перекрыли допандемийный рекорд 2019 года по внутренним перевозкам. ﻿Международные перевозки, мы надеемся, будут увеличиваться», — сказал министр.

Ранее Росавиация сообщила об увеличении объемов перевозок пассажиров внутри страны в 2021 году. В общей сложности за 2021 год аэропорты Московского авиаузла, к которым относят Шереметьево, Внуково и Домодедово, обслужили 73 млн 687 тыс. человек.

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минтранс авиация коронавирус
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