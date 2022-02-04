Комплексы ПВО «Птицелов» примут на вооружение подразделения ВДВ

Москва, 4 февраля. На вооружение российских парашютно-десантных дивизий поступят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Птицелов», которые считаются одними из наиболее эффективных систем ПВО ближнего радиуса действия.

Решение о передаче комплексов парашютно-десантным дивизиям уже принято, сообщил газете «Известия» источник в Минобороны России. На первом этапе новые ЗРК получат 98-я и 106-я дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Бронированной базой для «Птицелова» послужили боевые машины десанта БМД-4М «Садовница». Это позволяет доставлять «Птицеловов» в тыл противника вертолетами или выбрасывать с парашютом, отмечает издание.

ЗРК будет защищать десантников от крылатых ракет, беспилотников и авиаударов. Комплексы способны работать в любую погоду и время суток, они могут форсировать реки и совершать марши на сотни километров.

«Птицелов» усилит подразделения ВДВ, отметил зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. ЗРК повысят эффективность боевых операций, считает специалист.

«Бомбардировочная и армейская авиация находится в районе боевых действий, часто непосредственно видит десантников — это позволяет ей наносить болезненные удары. Но теперь ей станет гораздо труднее это делать», — отметил специалист.

Ранее госкомиссия прежде рекомендовала принять гиперзвуковую ракету «Циркон» на вооружение ВМФ РФ. Осенью прошлого года оружие доказало свою эффективность во время испытаний.