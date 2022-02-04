Закрыть бизнес в России можно будет в один шаг

Москва, 4 февраля. Минэкономразвития России обсуждает поправки, позволяющие закрывать не действующий бизнес по одному заявлению в налоговую, Об этом сообщает РБК.

Агентство со ссылкой на федерального чиновника информирует, что ведомство обсуждает проект поправок в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые упростят процедуру ликвидации недействующего бизнеса. Нововведения затронут субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).

МЭР вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) готовит поправки, отмечает РБК. Согласно готовящимся изменениям, МСП сможет закрывать юридическое лицо, подав в ФНС лишь одно заявление о прекращении деятельности.

Налоговая позже сама проведет все необходимые для ликвидации процедуры — проверит наличие задолженностей, судебных запретов и незавершенных камеральных проверок. Весь процесс должен занимать не более пяти дней, говорится в поправках.

Ранее сообщалось, что четверть малого бизнеса может закрыться в России в 2022 году. Аналитики провели опрос в рамках индекса деловой активности малого и среднего бизнеса в России (RSBI) в декабре 2021 года.