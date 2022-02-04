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Россия теряет 11 млрд долларов из-за остановки въездного туризма
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Россия теряет 11 млрд долларов из-за остановки въездного туризма

Общество
Россия теряет 11 млрд долларов из-за остановки въездного туризма
pixabay.com

Москва, 4 февраля. Россия, несмотря на активное восстановление внутреннего туризма, без иностранных путешественников ежегодно теряет 11 млрд долларов. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что РФ в целом — одна из немногих стран, которая восстановила темпы туротрасли в среднем на 80%, что является одним из лучших показателей в мире. Догузова заявила, что из-за эпидемиологической ситуации и взаимного признания вакцин между государствами международный туризм страдает. Так, Россия, например, ежегодно теряет 11 млрд долларов из-за отсутствия иностранных туристов. Информацию об этом передает издание «Известия».

Ранее стало известно, что Таиланд возобновил регистрацию россиян на бескарантинный въезд в страну с 1 февраля. Это касается привитых туристов.

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ростуризм туризм путешествия
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