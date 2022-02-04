Доходы «надомных» IT-специалистов могут «обелить» в России

Москва, 4 февраля. Бизнес предложил в два раза поднять планку доходов «надомных» IT-специалистов, которая позволяет им пользоваться статусом самозанятых и налоговые льготы.

Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил доклад для Госдумы, Центробанка и Совета Федерации. В нем изложена идея, согласно которой деятельность части программистов, работающих вне штата, будет легализована. Новые меры позволят части разработчиков софта «обелить» доходы и избежать проблем с налоговыми органами, передают «Известия».

«С учетом среднегодового темпа роста зарплат в 10%, увеличение порогового значения дохода, при котором возможно применение специального режима налогообложения для самозанятых, позволит увеличить число физических лиц, ведущих деятельность в области ИТ в легальном поле, а также обеспечит рост налоговых отчислений от их деятельности», — заявили авторы инициативы.

Ранее сообщалось, что рост спроса на IT-специалистов за год составил 190% в России. Даже выпускники вузов во время старта в профессиональной карьере могут рассчитывать на неплохие оклады. Спрос на программистов за прошедший год на территории Москвы увеличился на 75%, в Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 83%.