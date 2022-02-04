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Журналистов DW оставят без допуска в Госдуму и аккредитации на ее мероприятия

Политика
Журналистов DW оставят без допуска в Госдуму и аккредитации на ее мероприятия
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 4 февраля. Журналистам издания Deutsche Welle (DW) запретят доступ в Государственную думу, а также откажут в аккредитации на ее мероприятия, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметили в пресс-службе ГД.

Ранее Комиссия по регистрации и надзору немецкого медиарегулятора MABB запретила вещание RT DE на территории Германии. Уточняется, что соответствующая инициатива связана с отсутствием у телеканала необходимого разрешения для трансляции. По мнению представителей MABB, это идет вразрез с законами.

Решение по DW стало частью мер реагирования на блокировку канала RT DE в Германии. Министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала ответные меры России неприемлемыми.

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Все новости / Политика / Журналистов DW оставят без допуска в Госдуму и аккредитации на ее мероприятия
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