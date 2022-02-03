TikTok-видео парикмахера о причинах быстрого загрязнения волос набрало 1,5 млн просмотров

Вашингтон, 3 февраля. Парикмахер опубликовала в TikTok ролик, в котором рассказала о причинах быстрого загрязнения волос. Видео стало вирусным и набрало 1,5 млн просмотров.

На размещенном ролике сотрудница салона красоты Крисси отметила, что многие страдают из-за слишком быстрого загрязнения волос. Она также заявила, что люди жалуются на жесткость при высыхании. Парикмахер рассказала, что въевшийся сальный налет на волосах может стать причиной этих проблем.

На кадрах видно, как Крисси берет ножницы и проводит лезвием вдоль пряди одной из клиенток. Можно сразу заметить появление белого вещества на инструменте. Эксперт объяснила, что данный налет может появиться из-за плохого мытья головы.

Пользователи платформы написали под видео комментарии с советами. Некоторые порекомендовали осветляющий шампунь, другие — купить дорогостоящие средства для мытья волос.

«Ополаскивайте волосы яблочным уксусом»;

«Попробуйте купить шампунь в аптеке», — написали они.

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