Чижов назвал провокацией переброску войск США в Европу

Брюссель, 3 февраля. Переброска американских войск в Европу является провокационным действием, которое толкает Украину к силовому решению вопроса в Донбассе.

Переброска нескольких тысяч американских войск не меняет баланс сил. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала CNN.

«Со стратегической точки зрения переброска нескольких тысяч американских и других западных войск в этот район не меняет баланс сил. Однако с политической точки зрения это провокационное действие, которое подталкивает горячие головы в Киеве, которых довольно много в столице Украины, продолжать демонстрацию силы и усилия по разрешению, как они называют, вопроса Донбасса силой», — сказал Чижов.

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