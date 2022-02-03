Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 00:54
00:51
Общество
Минтранс планирует начать строительство дороги Казань — Екатеринбург
00:50
Общество
Водители начнут использовать электронные транспортные накладные в 2022 году
00:50
Общество
ФНС готовится запустить сервис платежей для самозанятых
00:49
Экономика
Россия резко сократила экспорт пшеницы и ячменя на четверть
00:37
Общество
Российская нейросеть спрогнозирует результаты ЕГЭ с точностью до 85%
00:36
Общество
Министр транспорта Савельев назвал 2021 год успешным для отрасли
00:32
Общество
Глава Минтранса Савельев положительно оценил влияние пандемии на авиаотрасль в 2021 году
00:31
Армия
Комплексы ПВО «Птицелов» примут на вооружение подразделения ВДВ
00:30
Экономика
Закрыть бизнес в России можно будет в один шаг
00:27
Общество
Россия теряет 11 млрд долларов из-за остановки въездного туризма
Все новости

Чижов назвал провокацией переброску войск США в Европу

Политика
Чижов назвал провокацией переброску войск США в Европу
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Брюссель, 3 февраля. Переброска американских войск в Европу является провокационным действием, которое толкает Украину к силовому решению вопроса в Донбассе.

Переброска нескольких тысяч американских войск не меняет баланс сил. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала CNN.

«Со стратегической точки зрения переброска нескольких тысяч американских и других западных войск в этот район не меняет баланс сил. Однако с политической точки зрения это провокационное действие, которое подталкивает горячие головы в Киеве, которых довольно много в столице Украины, продолжать демонстрацию силы и усилия по разрешению, как они называют, вопроса Донбасса силой», — сказал Чижов.

Ранее политолог и депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскрыл суть учений НАТО на границах России. По его словам, речь идет о целом комплексе проблем безопасности России в целом, передает «Царьград».

Также прокурор Аризоны Марк Брнович обвинил в «лицемерии» президента США Джо Байдена в связи с его заявлением о военной помощи Украине. Главной обличитель штата считает, что администрация неправильно расставляет приоритеты на фоне миграционного кризиса на границе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Чижов назвал провокацией переброску войск США в Европу
чижов европа войска
Комментировать