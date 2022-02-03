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Итальянского священника посадили в тюрьму из-за вымогательства

Общество
Итальянского священника посадили в тюрьму из-за вымогательства
pixabay.com

Флоренция, 3 февраля. Бывший итальянский священник Лука Морини, которого прихожане окрестили «Дон Евро», был заключен в тюрьму за вымогательство у экс-епископа.

Священнослужитель жил в тосканской деревне Понтассерчио. Он был лишен сана Ватиканом на фоне серии скандалов, кульминацией которых стал суд, приговоривший его к 7,5 году тюрьмы за вымогательство. Об этом пишет The Guardian.

Морини также был признан виновным в том, что выдал себя за другую личность. Он называл себя судьей при найме секс-работников мужского пола. При этом экс-священник был оправдан по ряду других обвинений: вымогательство у монахини, торговля наркотиками и отмывание денег.

Итальянского священника посадили в тюрьму из-за вымогательства
pixabay.com /

Источники сообщают, что Морини считался «добродушным священником» в Понтассерчио. Это деревня с населением около 2600 жителей, расположенная недалеко от Пизы. Вскоре итальянец заработал прозвище «Дон Евро», после того как убедил своих преимущественно пожилых прихожан щедро пожертвовать на церковную коллекцию. При этом деньги были потрачены на вечеринки, бриллианты, праздники с секс-работниками и посещение клуба свингеров.

Ранее шоумен Стас Барецкий в интервью для ФАН рассказал, что священники так же, как и сотни лет назад, должны встать в авангард борьбы с западной идеологией, предусматривающей половую распущенность в качестве обязательной нормы. Он советует духовным лицам воспользоваться секс-шопами, чтобы вести религиозные беседы с их посетителями.

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