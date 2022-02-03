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Путин и Макрон обсудили гарантии безопасности России

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 22:50
Политика
Путин и Макрон обсудили гарантии безопасности России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 3 февраля. Российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины.

Пресс-служба Кремля информирует, что Путин побеседовал с Макроном по телефону. Стороны продолжили предметный диалог по гарантиям безопасности России и ситуацию вокруг Украины.

«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации», — указывается в сообщении.

Ранее Макрон не исключил возможность встречи с Путиным. Ее вероятность зависит от прогресса в переговорах, указал он.

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