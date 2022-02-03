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ФЗНЦ поможет правительству Мали вывести страну из экономического кризиса

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 22:22
Весь мир
ФЗНЦ поможет правительству Мали вывести страну из экономического кризиса
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 3 февраля. Эксперты Фонда защиты национальных ценностей подготовили список рекомендаций для помощи правительству Мали. Об этом сообщил глава ФЗНЦ Максим Шугалей в своем Telegram-канале.

«Фонд защиты национальных ценностей сформировал большую команду из ученых-экономистов для изучения проблематики социально-экономической ситуации в Республике Мали. Я хочу поделиться ключевым результатом текущего этапа работы экспертов.

Мы делаем это исследование по своей инициативе, потому что видим, что в настоящий момент Мали находится под необоснованным санкционным давлением со стороны международных институтов. Страна долгое время находилась в кризисе и сейчас, в борьбе за свою независимость, она столкнулась с новыми вызовами, на которые необходимо отвечать», — рассказал социолог.

ФЗНЦ поможет правительству Мали вывести страну из экономического кризиса.
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

В основу рекомендаций легли действия по нивелированию влияния инструментов западных элит. Шаги содержат инструкции, которые помогут Мали избавиться от давления бывшей метрополии:

«По итогам глубокого анализа эксперты сделали вывод, что ответ должен быть таким, чтобы раз и навсегда лишить иностранные государства и международные организации возможности блокировать нормальную жизнедеятельность страны. Нужно вырвать инструменты у тех, кто практикует санкционное давление в отношении правительств, неготовых безропотно слушаться Запад.

Ключевые шаги, которые будут рекомендованы в дорожной карте по стабилизации социально-экономической ситуации:

В первую очередь, Республика Мали должна отказаться от Западноафриканского франка КФА и перейти на свою собственную валюту. Когда страна обладает своей валютой, ее невозможно лишить доступа к эмиссии и к внутренним счетам. Если страна сама выпускает деньги — это означает, что ее денежно-кредитная политика находится в руках национального правительства, а, следовательно, и под контролем населения».

Отдельное значение, по мнению команды ФЗНЦ, имеет создание в Мали собственного Центрального банка. Финансовое учреждение позволит регулировать экономические процессы без участия коллективного Запада.

«Создание собственного Центрального банка позволит Мали самостоятельно проводить эмиссионную политику и контролировать внутренние финансовые процессы. В этом случае регулировать все финансовые потоки внутри страны будет свой национальный банк, а не ВСЕАО, который никогда не перестанет быть зависим от Парижа.

Хранение, умножение и рациональное использование золотовалютных запасов — еще одна важная функция Центрального банка в большинстве стран. Это механизм, который позволяет регулировать экономические процессы, предотвращать кризисы, балансировать бюджеты. Важным шагом правительства Республики Мали к настоящей финансовой независимости является хранение национальных золотовалютных резервов под полным контролем. Свои золотовалютные запасы малийскому переходному правительству необходимо вернуть», — заявил глава ФЗНЦ.

ФЗНЦ поможет правительству Мали вывести страну из экономического кризиса.
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Финансовые операции, осуществляемые в собственной валюте, которую обеспечат внутренние ресурсы Бамако, защитят экономику страны от влияния внешних факторов, считают эксперты Фонда:

«Учитывая давление и возможную панику инвесторов, необходимо начать погашать гособлигации уже в своей собственной валюте, которая будет выпускаться национальным Центральным банком и обеспечиваться внутренними ресурсами, которые находятся в стране.

Полный отчет, содержащий эти и другие предложения, а также обоснования, будет направлен Правительству Республики Мали в ближайшее время».

Ранее Максим Шугалей в авторской колонке для ФАН разъяснил, почему миротворцы Организации Объединенных Наций, действующие в некоторых африканских странах, фактически перестали выполнять свои функции, вместо этого став дестабилизирующим фактором в регионе.

 

 

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