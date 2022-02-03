«Европейская солидарность» внесла в Раду проект постановления об увольнении главы МВД

Киев, 3 февраля. Группа депутатов от украинской партии «Европейская солидарность» зарегистрировала в Раде проект постановления об увольнении главы МВД Дениса Монастырского.

Депутаты оказались недовольны ненадлежащим исполнением Монастырским его обязанностей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту, передает сайт парламента.

«Проект постановления подан с целью освободить Монастырского Дениса Анатольевича с должности министра внутренних дел Украины ввиду его неудовлетворительной деятельности и несоответствия занимаемой должности», — сказано в записке.

Ранее экс-президент Петр Порошенко отличился эпичной оговоркой. Он принял участие в заседании согласительного совета в качестве сопредседателя фракции «Европейская солидарность», передает «Царьград».

Также читатели The Times уличили Порошенко в незнании истории в ходе его призывов дать отпор РФ. Экс-президент Украины заявил, что Россия относится к украинскому государству «проимперски». Поэтому порекомендовал его жителям решительно ответить РФ «в духе Черчилля».