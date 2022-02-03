Дуэйн Джонсон представит команду США на Олимпиаде-2022

Лос-Анджелес, 3 февраля. Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что с гордостью представит сборную США в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

В пятницу 4 февраля в Сети выйдет видео, на котором звезда «Форсажа» и «Джуманджи» представит американскую команду на ОИ-2022. Об этом пишет Fox News.

«Наши спортсмены, представляющие сборную США на зимних Олимпийских играх этого года, являются одними из самых талантливых и решительных мужчин и женщин в мире. Они посвятили свою жизнь спорту, преодолевая травмы и личные неудачи, тренируясь в самых сложных условиях, чтобы подняться и присоединиться к элите, у которой есть возможность представлять свою страну на самых знаковых соревнованиях в мире», — заявил Джонсон.

Global Look Press / Chen Xiaogen/Sipa Asia/Keystone Press Agency

Напомним, Олимпиада начнется в Пекине 3 февраля, а церемония открытия будет через день. Соревнования завершатся 20 февраля.

Ранее стало известно, что Китай потратил на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года огромную сумму. Соревнования могут стать самыми дорогими в истории.