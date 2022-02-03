Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 23:23
23:21
Политика
Чижов назвал провокацией переброску войск США в Европу
23:12
Общество
Итальянского священника посадили в тюрьму из-за вымогательства
23:00
Политика
Его позиция — наглость: политолог Джаралла о последнем заявлении Дмитрия Кулебы
22:50
Политика
Путин и Макрон обсудили гарантии безопасности России
22:44
Общество
Попова: заражению «Омикроном» больше подвержены люди от 20 до 30 лет
22:22
Весь мир
ФЗНЦ поможет правительству Мали вывести страну из экономического кризиса
22:03
Политика
«Европейская солидарность» внесла в Раду проект постановления об увольнении главы МВД
22:00
Общество
Разноголосица в украинском руководстве: политолог Федоров раскрыл «хитрый» план Киева в вопросах «Минска»
21:56
Спорт
Дуэйн Джонсон представит команду США на Олимпиаде-2022
21:46
Весь мир
Замкнутый круг: какие последствия будет иметь операция ВС США по ликвидации главаря ИГ
Все новости

Дуэйн Джонсон представит команду США на Олимпиаде-2022

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 21:56
Спорт
Дуэйн Джонсон представит команду США на Олимпиаде-2022
hdwallpapers.net  /  randy / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 3 февраля. Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что с гордостью представит сборную США в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

В пятницу 4 февраля в Сети выйдет видео, на котором звезда «Форсажа» и «Джуманджи» представит американскую команду на ОИ-2022. Об этом пишет Fox News.

«Наши спортсмены, представляющие сборную США на зимних Олимпийских играх этого года, являются одними из самых талантливых и решительных мужчин и женщин в мире. Они посвятили свою жизнь спорту, преодолевая травмы и личные неудачи, тренируясь в самых сложных условиях, чтобы подняться и присоединиться к элите, у которой есть возможность представлять свою страну на самых знаковых соревнованиях в мире», — заявил Джонсон.

Дуэйн Джонсон представит команду США на Олимпиаде-2022
Global Look Press / Chen Xiaogen/Sipa Asia/Keystone Press Agency

Напомним, Олимпиада начнется в Пекине 3 февраля, а церемония открытия будет через день. Соревнования завершатся 20 февраля.

Ранее стало известно, что Китай потратил на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года огромную сумму. Соревнования могут стать самыми дорогими в истории.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Дуэйн Джонсон представит команду США на Олимпиаде-2022
Дуэйн Джонсон сша кино олимпиада олимпиада-2022 ои-2022
Комментировать