Зеленский изменил мнение о месте переговоров с Россией

Киев, 3 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для него «не имеет значения место» переговоров с Москвой.

Президент Украины отметил важность готовности обеих сторон ко встрече. Об этом он рассказал на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Неважно, где именно поставить точку в войне, важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — сказал Зеленский.

Ранее Эрдоган снова заявил о готовности организовать переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление турецкий президент сделал в ходе пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с украинским лидером. Зеленский, в свою очередь, выразил президенту Турции признательность за его инициативу стать посредником в вопросе деэскалации украинского кризиса.