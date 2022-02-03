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Зеленский изменил мнение о месте переговоров с Россией

Политика
Зеленский изменил мнение о месте переговоров с Россией
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 3 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для него «не имеет значения место» переговоров с Москвой.

Президент Украины отметил важность готовности обеих сторон ко встрече. Об этом он рассказал на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Неважно, где именно поставить точку в войне, важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — сказал Зеленский.

Ранее Эрдоган снова заявил о готовности организовать переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление турецкий президент сделал в ходе пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с украинским лидером. Зеленский, в свою очередь, выразил президенту Турции признательность за его инициативу стать посредником в вопросе деэскалации украинского кризиса.

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