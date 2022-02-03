Белый дом: российско-белорусские учения ведут к эскалации

Вашингтон, 3 февраля. Российско-белорусские совместные военные учения якобы ведут к эскалации, США следят за развитием событий, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

На территории Белоруссии проводится двухэтапная проверка сил Союзного государства. До 9 февраля будет проходить передислокация сил и создание группировки войск на белорусской территории. С 10 по 20 февраля состоятся учения «Союзная решимость-2022».

По словам Псаки, «это действия, которые ведут к эскалации, а не деэскалации». Официальный представитель Белого дома подчеркнула, что США следят за развитием событий.

«И мы определенно следим за развитием событий и смотрим, какую поддержку оказать и как работать с нашими партнерами по НАТО в регионе», — заявила Псаки.

За отработкой учебно-боевых задач наблюдали министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин. В четверг, 3 февраля, войска отрабатывали нанесение огневого поражения условному противнику на полигоне Брестский.