Нурмагомедов похвалил Макгрегора за психологическую подготовку

Москва, 3 февраля. Психологическая подготовка является сильной стороной ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Соответствующим заявлением поделился бывший российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Нурмагомедов во время подкаста Full Send Podcast признался, что считает всех своих оппонентов по-своему сильными. Россиянин выступал против ирландца осенью 2018 года. Хабиб подчеркнул, что все его соперники были крутыми. Конор также входит в этот перечень, отметил бывший чемпион UFC. По словам Нурмагомедова, сильная сторона Макгрегора — психологическая подготовка, которая является важной стороной единоборств.

Во время разговора с ведущими подкаста россиянин также заявил, что больше не вернется к выступлениям в смешанных единоборствах. Экс-чемпион UFC подчеркнул, что он не обращает внимания на мнения болельщиков, которые видят современных спортсменов возможными победителями в схватках с ним.

Россиянин недавно презентовал арену первого турнира собственного промоушена на территории Майами. Бывший чемпион UFC показал октагон на своей странице в Instagram.