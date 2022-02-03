Местные жители: миротворцы ООН помогли боевикам с рейдом на деревню в ЦАР

Банги, 3 февраля. Непальский контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) помог боевикам в нападении на деревню Антонго Бакари. Такого мнения придерживаются жители населенного пункта.
Encore une attaque meurtrière des rebelles a été menée avec la complicité de la MINUSCA!— Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) February 3, 2022
Le 1er fev les rebelles de la Séléka ont tué 3 civils dans le village Antongo Bakari et ont brûlé des maisons. Un contingent népalais de la MINUSCA était dans le village dans le même temps. pic.twitter.com/nGO4u13lAo
«Первого февраля в Антонго Бакари практически одновременно прибыли непальские миротворцы и около сотни боевиков из группировки «Селека». Последние сожгли несколько домов и убили трех человек.
Согласно показаниям жителя, пожелавшего остаться неизвестным, радикалы обратили мирных граждан в бегство. Мужчина уверен, что преступникам помогли сотрудники МИНУСКА, которых в это время видели в деревне», — написано в материале Nouvelles Plus.
Ранее население деревни Бойо подтвердили, что миротворцы ООН снабжают боевиков оружием и припасами. Корреспонденты Revue Centrafricaine узнали от очевидцев, что «голубые каски» регулярно встречаются с боевиками и имеют с ними дружеские отношения.