Местные жители: миротворцы ООН помогли боевикам с рейдом на деревню в ЦАР

Банги, 3 февраля. Непальский контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) помог боевикам в нападении на деревню Антонго Бакари. Такого мнения придерживаются жители населенного пункта.

«Первого февраля в Антонго Бакари практически одновременно прибыли непальские миротворцы и около сотни боевиков из группировки «Селека». Последние сожгли несколько домов и убили трех человек.

Согласно показаниям жителя, пожелавшего остаться неизвестным, радикалы обратили мирных граждан в бегство. Мужчина уверен, что преступникам помогли сотрудники МИНУСКА, которых в это время видели в деревне», — написано в материале Nouvelles Plus.