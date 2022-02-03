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Местные жители: миротворцы ООН помогли боевикам с рейдом на деревню в ЦАР

Весь мир
Местные жители: миротворцы ООН помогли боевикам с рейдом на деревню в ЦАР
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 3 февраля. Непальский контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) помог боевикам в нападении на деревню Антонго Бакари. Такого мнения придерживаются жители населенного пункта.

«Первого февраля в Антонго Бакари практически одновременно прибыли непальские миротворцы и около сотни боевиков из группировки «Селека». Последние сожгли несколько домов и убили трех человек.

Согласно показаниям жителя, пожелавшего остаться неизвестным, радикалы обратили мирных граждан в бегство. Мужчина уверен, что преступникам помогли сотрудники МИНУСКА, которых в это время видели в деревне», — написано в материале Nouvelles Plus.

Ранее население деревни Бойо подтвердили, что миротворцы ООН снабжают боевиков оружием и припасами. Корреспонденты Revue Centrafricaine узнали от очевидцев, что «голубые каски» регулярно встречаются с боевиками и имеют с ними дружеские отношения.

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