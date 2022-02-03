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Санкции ЭКОВАС помешали властям Мали выплатить долг по облигациям

Весь мир
Санкции ЭКОВАС помешали властям Мали выплатить долг по облигациям
Global Look Press  /  Britta Pedersen

Бамако, 3 февраля. Мали не смогла выполнить долг в размере 2,7 миллиарда франков КФА по казначейским облигациям из-за санкций Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом сообщает National Post.

«Сотрудники министерства финансов рассказали, что крайний срок купонных выплат истек 28 января. Проблемы возникли из-за ограничительных мер ЭКОВАС, которые отрезали Бамако от региональных финансовых рынков. Несмотря на наличие достаточных резервов в казначействе, Центральный банк не приступил к погашению облигаций», — говорится в материале.

Ранее глава Министерства иностранных дел Мали Абдулай Диоп встретился с лидерами панафриканских движений в Брюсселе. Участники мероприятия обсудили затяжной кризис, в котором находится Бамако.

Представители диаспоры в Бельгии поддержали временное правительство. Также активисты заявили, что лидерам ЭКОВАС следует задуматься о снятии ограничительных мер.

По мнению председателя Экономического сообщества стран Западной Африки Нана Акуфо-Аддо, военный переворот в Мали стал заразительным примером для многих африканских стран.

 

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