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Минсельхоз РФ прорабатывает меры дополнительной поддержки хлебопекарной отрасли

Экономика
Минсельхоз РФ прорабатывает меры дополнительной поддержки хлебопекарной отрасли
pixabay.com

Москва, 3 февраля. Минсельхоз России занимается проработкой мер дополнительной поддержки хлебопекарной отрасли и производителей молока с целью недопущения подорожания их продукции. Такая информация размещена на сайте ведомства.

Министерство сельского хозяйства рассчитывает направить порядка 2,5 млрд рублей субсидиями на выпуск хлебобулочных изделий. Об этом на межведомственном совещании рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Также порядка 10 млрд рублей планируется выделить животноводческой отрасли для закупки кормов.

«Это позволит обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции, а также обеспечить рентабельность их производства», — заявил министр.

Хлебобулочная продукция подорожает в РФ примерно на 8-9% в 2022 году. Такое предупреждение озвучил ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

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хлеб субсидии минсельхоз
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