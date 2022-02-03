Петербургский «Зенит» обыграл «Мидтьюлланн» в товарищеском матче на сборе в Португалии

Фару, 3 февраля. «Зенит» победил датский «Мидтьюлланн» в контрольной игре, состоявшейся на тренировочном сборе сине-бело-голубых.

Гол находящегося на просмотре в «Зените» Нуралы Алипа принес сине-бело-голубым победу над «Мидтьюлланном». Казахстанский защитник поразил ворота датского клуба на 40-й минуте матча в Португалии, замкнув подачу с углового. Этот мяч стал для Алипа дебютным в составе «Зенита».

В следующем матче на сборе в Португалии «Зенит» сыграет с «Копенгагеном». Контрольная игра пройдет 10 февраля.

Через неделю после этой встречи «Зенит» проведет первый официальный матч в 2022 году. Подопечные Сергея Семака сыграют с испанским «Бетисом». Первая игра 1/16 финала Лиги Европы пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.