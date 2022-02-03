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Глава ЭКОВАС о перевороте в Мали: стал заразительным примером для многих африканских стран
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Глава ЭКОВАС о перевороте в Мали: стал заразительным примером для многих африканских стран

Весь мир
Глава ЭКОВАС о перевороте в Мали: стал заразительным примером для многих африканских стран
ecowas.int  /  Пресс-служба Экономического сообщества западноафриканских государств

Аккра, 3 февраля. Военный переворот в Мали оказался «заразительным» и создал тенденцию, которая привела к последующим переворотам в регионе, заявил председатель Экономического сообщества стран Западной Африки Нана Акуфо-Аддо. Об этом сообщает Reuters.

Во время выступления на полях саммита ЭКОВАС в столице Ганы чиновник назвал пример Бамако первопричиной событий, произошедших в Гвинее и Буркина-Фасо. Однако он не уточнил, что главной мотивацией для молодых военных, взявших контроль в свои руки, стала внешняя политика Франции, которая привела данные страны к кризису.

Глава ЭКОВАС о перевороте в Мали: стал заразительным примером для многих африканских стран
Федеральное агентство новостей /

Депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил, что попытка государственного переворота в Гвинее-Бисау является частью освободительного движения, охватившего африканские государства.

«В ЭКОВАС, видимо, забыли, что национально-освободительные движения прописаны в документах ООН  с 1946 года как переходный период при смене власти от колонизаторов к народу. То есть это зафиксированный в международном праве процесс. И его суть в том, что если ситуация внутри страны назрела, народ принимает решение, что он больше не намерен управляться колонизаторами, извне управляться, то он может прибегать к подобным методам.

А когда общественное мнение сформировалось, в этом случае уже может появляться революционное руководство. Не случайно в документах ООН это дело проходит как переходная власть. То есть слово «власть» здесь применимо. И уже новые лидеры могут привлекать специалистов извне для ускорения процесса освобождения, борьбы с проблемами государства и так далее», — считает Федоров.

Ранее жители Мали обсудили в социальных сетях попытку государственного переворота в Гвинее-Бисау. По мнению граждан, освободительное движение в Африке набирает обороты благодаря деятельности российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

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африка гана мали
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