«Жертва грызни»: почему Протасевич обвиняет в своем положении белорусскую оппозицию

Белорусская оппозиция грызется между собой, и некоторые из ее деятелей предсказуемо становятся жертвами этого конфликта. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее бывший редактор медиаресурса Nexta, признанного в соседней стране экстремистским, Роман Протасевич заявил, что готовит иск к авиакомпании Ryanair, чей самолет с ним на борту был посажен в мае 2021 года из-за сообщений о минировании. Кроме того, он готов рассказать о возможной причастности к инциденту местных оппозиционных деятелей, сбежавших за границу.

«Ничего удивительного от Протасевича мы не услышали, — заметил Межевич. — За границей оказалось достаточно большое количество людей. Ведь мы помним, что еще знаменитый поэт-песенник Булат Окуджава пел о том, что «пряников всегда не хватает на всех». И белорусским оппозиционерам их, очевидно, недостает».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Политолог делает вывод, что в условиях нехватки материальных ресурсов «Протасевичем было решено пожертвовать».

«Но как это сделать? Сейчас все-таки не время святой инквизиции, жалобу в Ватикан не напишешь. Так что решили просто отдать парня прямиком в руки Александра Григорьевича Лукашенко. Я не прокурор и деталей не знаю, но такое вполне возможно», — резюмировал эксперт.

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