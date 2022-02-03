Замкнутый круг: какие последствия будет иметь операция ВС США по ликвидации главаря ИГ

Президент США Джо Байден объявил о том, что американские военные ликвидировали главу террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в ходе контртеррористической операции на северо-западе Сирии.

Международная редакция ФАН обсудила рейд Соединенных Штатов в арабской республике и дальнейшие действия американцев в регионе с военными аналитиками Алексеем Суконкиным и Борисом Рожиным.

ISIS LEADER KILLED: Biden announces US forces took out Islamic State leader in daring raid, will address nation this morning https://t.co/O47HKaRnqi — Fox News (@FoxNews) February 3, 2022

Ночной рейд

В ночь на 3 февраля подразделения сил специальных операций США провели двухчасовую операцию в населенном пункте Атма на границе провинций Идлиб и Алеппо. Как выяснилось, целью был дом командира ИГ. Местные жители в комментариях СМИ рассказали, что слышали звуки вертолетов и массированную стрельбу.

По данным источников, в ходе операции погибли тринадцать человек, в том числе шесть детей и четыре женщины. В самом рейде участвовали 24 элитных сотрудника американского спецназа.

ISIS boss 'The Professor' killed in US raid as 'kids' among 13 dead https://t.co/s3QRARofu1 pic.twitter.com/Nj1PjFgLDG — The Sun (@TheSun) February 3, 2022

Как рассказал газете The New York Times высокопоставленный сотрудник администрации США, Аль-Курайши в самом начале операции якобы использовал «пояс шахида», что привело и к гибели членов его семьи, включая женщин и детей.

Впоследствии эти события прокомментировал и американский президент.

«Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных сил мы вывели с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГ. Все американцы благополучно вернулись с операции», — говорится в заявлении Байдена касательно военных действий.

Кроме того, лидер Штатов опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию, на которой видны он, вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по нацбезопасности. В подписи к ней отмечается, что все они следят за операцией по уничтожению лидера ИГ.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022

Байден также отметил, что Аль-Курайши был ответственен за недавнее нападение на тюрьму в Ас-Сынаа в провинции Хасака, которое привело к длительным столкновениям между курдскими боевиками и террористами ИГ.

Аль-Курайши был избран лидером «Исламского государства» в октябре 2019 года, после того как террористическая организация подтвердила смерть своего предыдущего лидера, Абу Бакра аль-Багдади. Последний также был ликвидирован во время операции американского спецназа.

Ничего особенного?

Военный обозреватель Алексей Суконкин, пояснил, что операция ВС США, вероятнее всего, была реализована по накатанной схеме: разведка установила точное местопребывание Аль-Курайши, куда и была на вертолетах высажена группа спецназа.

«Обычно в подобных случаях перед исполнителями ставится задача захватить, а при невозможности захвата уничтожить того, в отношении кого проводится спецоперация. Здравый смысл и чувство самосохранения каждому исполнителю диктует второй вариант, при котором остается лишь задокументировать проведенную спецназом работу, чтобы исключить все сомнения относительно ликвидированной личности — как это было в случае с Аль-Багдади или еще раньше с Усамой бен Ладеном, лидером "Аль-Каиды"1 (террористическая организация запрещена в РФ — Прим. ред.)», — отметил аналитик.

US special forces carried out a counter-terrorism mission in Idlib, northwest Syria killing Islamic State leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.



13 people, including women and children, were also killed during the airstrikes pic.twitter.com/trPYGDMcgu — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 3, 2022

Он также напомнил, что вся операция США заняла не более двух часов. По мнению Алексея Суконкина, из этого можно сделать вывод, что непосредственно сама акция могла длиться всего несколько минут: охрана не успела отреагировать, также попав под воздействие спецназа. Однако аналитик сомневается в том, что сопутствующие жертвы стали следствием действий самого террориста.

«Попытка оправдаться за гибель женщин и детей утверждением, что лидер ИГ использовал «пояс шахида», не выдерживает критики, если внимательно рассмотреть останки уничтоженного боевика — на них явно отсутствуют следы подрыва. По всей видимости, американские спецназовцы просто уничтожили всех, кто был в конкретном адресе, не особо беспокоясь о праве человека на жизнь. Оправдания этому нет, но они, похоже, это оправдание особо и не ищут — это давно уже вышло из базовых потребностей представителей "страны-гегемона"», — добавил собеседник ФАН.

По мнению эксперта, после ликвидации Аль-Курайши в Идлибе и других территориях, подверженных влиянию ИГ, ничего не изменится: на смену одному боевику придет другой, как это было уже не раз.

«Вашингтон заявляет о значимости собственного вклада в борьбу с международным терроризмом, но на это всегда нужно смотреть через призму понимания того, кто создал ИГ, кто позволил им разрастись и набрать силу. А в таком контексте подобные операции больше похожи на красивые постановки, с настоящей кровью и настоящими смертями, которые можно выдавать за "выдающиеся успехи в борьбе с терроризмом"», — заключил Суконкин.

Breaking News: U.S. forces killed the leader of ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, in a raid in northwest Syria, President Biden said.



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Снова Идлиб

Военный эксперт Борис Рожин в комментарии для ФАН обратил внимание на то, что пока в Сирии остаются территории, оккупированные зарубежными государствами, проблема терроризма в республике будет сохраняться.

«Снова ликвидация высокопоставленного функционера ИГ осуществляется на территории Идлиба, что подтверждает старые выводы о том, что ИГ вполне себе спокойно продолжает существовать в зонах под оккупацией стран НАТО. В Идлибе это Турция, в Рожаве (подконтрольные курдским боевикам районы Сирии — Прим. ред.) — США. Без восстановления контроля сирийского правительства над этими территориями, их использование как плацдарма для деятельности ИГ будет продолжаться», — указал эксперт.

По его мнению, операция проводилась для того, чтобы сгладить последствия недавнего мятежа пленных боевиков в Хасаке, которые имели поддержку со стороны подготовленных групп боевиков. Про какое-то существенное изменение деятельности ИГ в Сирии после смерти Аль-Курайши речь даже не идет, считает собеседник ФАН, хотя Штаты и будут пытаться преувеличить собственные заслуги в борьбе с террористами.

«Большое число жертв среди женщин и детей при операции, сейчас вынуждает США доказывать, что они были убиты не спецназом, а самим Аль-Курайши, который взорвал пояс смертников и всех убил. Плюс еще в ходе операции был потерян вертолет. Соответственно, США сейчас акцентируют внимание на общем успехе операции и стараются не акцентировать внимание на проблемах при ее проведении», — отметил Борис Рожин.

U.S. forces killed Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, the leader of ISIS, during a Wednesday night raid in northwest Syria, President Biden announced in a statement Thursday morning, and the Associated Press and Reuters report more than a dozen people died during the operation. pic.twitter.com/NX20UdIjeT — Forbes (@Forbes) February 3, 2022

1 Организация запрещена на территории РФ.