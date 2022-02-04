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Можегов объяснил, чем выгодна антитеррористическая операция в Сирии для США сейчас

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 11:24
Политика
Можегов объяснил, чем выгодна антитеррористическая операция в Сирии для США сейчас
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Операция по уничтожению американцами главы ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Сирии напоминает своевременно разыгранный спецслужбами США спектакль, который должен отвлечь мировое сообщество от неудобных для президента США Джо Байдена вопросов. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Можегов.

По сообщениям американской прессы, спецназ США провел спецоперацию в Сирии в провинции Идлиб и убил главу ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) аль-Курейши. Новостные агентства пишут о гибели 13 мирных жителей, в том числе шестерых детей. Местные жители рассказывают прессе о многочисленных трупах мирного населения, которые были найдены в окрестностях, где проходила операция.

Эксперт по внутренней и внешней политике США Владимир Можегов предположил, что момент для проведения операции по ликвидации террориста выбран стратегами Вашингтона не случайно, а сама операция напоминает спектакль. Все это, по словам аналитика, должно подкрепить пошатнувшийся имидж администрации Байдена внутри страны и отчасти — на международной политической сцене.

«У Америки не лучшие времена: в Китае начинаются Олимпийские игры, в которых примут участие подавляющее большинство стран. Владимир Путин встречается с Си Цзиньпином, за этим следит весь мир. Бойкот от США оказался совсем неубедителен. Помимо этого, истерия, которую США раздували вокруг Украины, обещая, что Путин вот-вот нападет на соседнюю страну, окончилась ничем. По факту, Вашингтон снова опозорился. Полагаю, Байдену хочется немного отвлечь мировую общественность, ведь он выглядит лжецом. Так называемая борьба с терроризмом — неплохой для этого повод. Показательное уничтожение известного бандита на территории Сирии также дает возможность объяснить свое присутствие на территории суверенной страны, в которую их никто, включая законное правительство, не звал», — высказал свое мнение собеседник ФАН.

Можегов раскрыл, чем выгодна антитеррористическая операция в Сирии для США сейчас
Global Look Press / Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Историк обратил внимание, что лидер преступной группировки находился на территории, которую контролирует Турция, являющаяся членом НАТО. Можегов высказал предположение, что в Вашингтоне не только давно имели информацию о местонахождении аль-Курейши, но и могут вести сотрудничество с террористическими группировками на Ближнем Востоке. Можегов отметил, что мировые издания не раз высказывали предположения о том, что ЦРУ ведет сотрудничество с иракскими боевиками со времен Джорджа Буша. Политолог допустил, что периодические антитеррористические операции НАТО на Ближнем Востоке, в ходе которых нередко гибнут мирные люди, — не более, чем театральные представления, поставленные западными спецслужбами в целях создания политических предпосылок и пропагандистских кампаний.

Ранее ФАН рассказал, как канцлер Австрии, обвинив РФ в росте цен на газ в ЕС, поменял местами причину и следствие. Нельзя покупателю пытаться создать враждебные условия коммерческой компании, а потом выдвигать претензии по поводу того, что навязанные продавцу правила ударили по всем игрокам.

1 Организация запрещена на территории России.

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Все новости / Политика / Можегов объяснил, чем выгодна антитеррористическая операция в Сирии для США сейчас
сша сирия игил можегов
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