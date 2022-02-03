Херсон, 3 февраля. Пожилая женщина из Херсона рассказала украинским журналистам, как ей буквально приходится выживать на нищенскую пенсию, которую ей платит государство.

В эфире телеканала «Наш» бабушка посетовала, что жизнь на Украине становится все дороже, но денег у населения становится все меньше. На пенсию выжить и вовсе невозможно, поэтому старикам приходится экономить жалкие копейки, чтобы прокормить себя.

«Получается, у меня тысяча гривен (2 700 рублей — Прим. ФАН) на питание, на мою жизнь. Как жить? Честно вам скажу, я каждую копейку экономлю», — призналась пенсионерка, доведя зрителей до слез своей историей.

pixabay.com /

По словам женщины, ее пенсия составляет 3 500 гривен, что примерно около 9 500 рублей. Две трети из этой суммы «сжирает» отопление, газ и вода, которые нужно оплачивать, иначе ресурс отключат насовсем. Другие жители Херсона в ходе опроса также рассказали, что буквально сводят концы с концами, чтобы хоть как-то выжить в ужасных условиях, которые им обеспечило государство.

Киевские власти должны вернуть Украине нейтральный статус, иначе она превратится в безнадежное государство с печальной судьбой. К такому мнению пришел украинский экономист и политический эксперт Андрей Головачев.