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В США за прошлый год жертвами автоаварий стали 31 тысяча человек

Весь мир
В США за прошлый год жертвами автоаварий стали 31 тысяча человек
twitter.com  /  Houston Police

Вашингтон, 3 февраля. В США число жертв автоаварий выросло на 12% по итогам 2021 года и составило 31,7 тыс. человек. Данные опубликовало Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

В США за январь — сентябрь 2021 года в результате автоаварий погибли 31тыс. человек, что на 3,3 тыс. или на 12%, больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из-за рискованного вождения количество смертельных случаев росло на протяжении всей пандемии. По данным NHTSA, за первые девять месяцев 2020 года оно увеличилось на 4,6% по сравнению с тем же периодом 2019-го после нескольких лет снижения.

«С начала пандемии изменилось поведение водителей. Мы фиксируем более рискованные случаи на дороге, такие как превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, агрессивное вождение и езда без ремня безопасности», — рассказал исполнительный директор Ассоциации безопасности дорожного движения Джонатан Адкинс.

По данным WSJ, смертность в результате ДТП увеличилась за первые девять месяцев 2021 года в 38 штатах, осталась неизменной в двух и снизилась в десяти. До этого число погибших неуклонно снижалось с 2016 года, но снова увеличилось во время пандемии. При этом наибольший уровень смертности фиксируют на сельских дорогах.

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