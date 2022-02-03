В США за прошлый год жертвами автоаварий стали 31 тысяча человек

Вашингтон, 3 февраля. В США число жертв автоаварий выросло на 12% по итогам 2021 года и составило 31,7 тыс. человек. Данные опубликовало Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

“Since the beginning of the pandemic, what has changed is the behavior of drivers,” said Jonathan Adkins, executive director of the Governors Highway Safety Association, a nonprofit that represents state and territorial highway safety offices. Via @WSJ.https://t.co/yPVgPEMlig — Scott Suttell (@ssuttell) February 1, 2022

В США за январь — сентябрь 2021 года в результате автоаварий погибли 31тыс. человек, что на 3,3 тыс. или на 12%, больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из-за рискованного вождения количество смертельных случаев росло на протяжении всей пандемии. По данным NHTSA, за первые девять месяцев 2020 года оно увеличилось на 4,6% по сравнению с тем же периодом 2019-го после нескольких лет снижения.

«С начала пандемии изменилось поведение водителей. Мы фиксируем более рискованные случаи на дороге, такие как превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, агрессивное вождение и езда без ремня безопасности», — рассказал исполнительный директор Ассоциации безопасности дорожного движения Джонатан Адкинс.

По данным WSJ, смертность в результате ДТП увеличилась за первые девять месяцев 2021 года в 38 штатах, осталась неизменной в двух и снизилась в десяти. До этого число погибших неуклонно снижалось с 2016 года, но снова увеличилось во время пандемии. При этом наибольший уровень смертности фиксируют на сельских дорогах.