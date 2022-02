В США за прошлый год жертвами автоаварий стали 31 тысяча человек

Вашингтон, 3 февраля. В США число жертв автоаварий выросло на 12% по итогам 2021 года и составило 31,7 тыс. человек. Данные опубликовало Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

“Since the beginning of the pandemic, what has changed is the behavior of drivers,” said Jonathan Adkins, executive director of the Governors Highway Safety Association, a nonprofit that represents state and territorial highway safety offices. Via @WSJ.https://t.co/yPVgPEMlig