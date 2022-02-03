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Аналитиков Sohu привела в восторг реакция Шойгу на истеричный антироссийский выпад США

Армия
Аналитиков Sohu привела в восторг реакция Шойгу на истеричный антироссийский выпад США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 3 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал великолепную выдержку и в очень сдержанной манере провел совещание в военном ведомстве на фоне очередных антироссийских выпадов США.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга «метал молнии» из-за запланированных на февраль совместных учений ВС РФ и Белоруссии «Союзная решимость — 2021». Примечательно, что параллельно с этим за океаном Шойгу проводил селекторное совещание, передает «ПолитРоссия».

По словам авторов статьи, глава Минобороны РФ вел себя очень деликатно и был максимально собран. Он подробно рассказал о задействованных в российско-белорусских учениях войсках, а также об успешном развитии армии и флота. Аналитиков китайского издания привела в восторг реакция Шойгу на истеричный антироссийский выпад США.

«Шойгу полностью проигнорировал суету и не устраивал истерик, как пресс-секретарь минобороны США. Он просто шел в своем собственном темпе», сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин наблюдают за ходом проверки сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии. Маневры проходят на полигоне Брестский.

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