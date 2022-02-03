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«Газпром» завершил геологоразведочные работы на 24 скважинах Алжира

Весь мир
«Газпром» завершил геологоразведочные работы на 24 скважинах Алжира
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Алжир, 3 февраля. Алжирская государственная компания Sonatrach объявила о завершении геологоразведочных работ на 24 новых газовых скважинах в сотрудничестве с российским ПАО «Газпром».

Операции осуществлялись на месторождении Эль-Асаль, расположенном к югу от столицы АНДР. Ожидается, что добыча газа начнется в 2025 году.

В сообщении Sonatrach на ее странице в Facebook говорится, что работы реализованы в рамках контракта на разведку и разработку углеводородов в районе Эль-Асаль. В настоящее время партнеры планируют этап дальнейшего развития производства на месторождении.

«Проект способствует укреплению рынка газа в стране, который переживает расцвет», — добавлено в сообщении.

Алжирская компания уточнила, что она совместно с «Газпромом» трудится над эффективной разработкой ресурсов, обнаруженных на участках Горд-ас-Сайех и Горд-ас-Сайех — Север. Для этого ведутся геологоразведочные операции на 24 новых скважинах. Кроме того, завершено строительство установки по переработке природного газа, конденсата и сжиженного нефтяного газа. Их транспортировка проходит через уже действующий трубопровод.

Sonatrach владеет 51% акций в проекте, осуществляемом в районе Беркин, а ПАО «Газпром» — 49%. В сентябре прошлого года министр энергетики и горнорудной промышленности Алжира Мухаммад Аркаб принял генерального директора российской компании Сергея Туманова. Чиновники обсудили возможности расширения инвестиций и партнерства.

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россия газпром алжир
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