Дана Борисова уверена, что Волочкова сама виновата в расставании с возлюбленным

Москва, 3 февраля. Телеведущая Дана Борисова поделилась собственной версией расставания балерины Анастасии Волочковой с новым ухажером. Артистка предположила, что звезда сама довела отношения до разрыва.

Волочкова неожиданно завершила короткий роман с банщиком Сергеем Кузнецовым после романтического путешествия на Мальдивы. Балерина не стала раскрывать причины расставания, но дала понять, что переживает не лучшие времена. Однако Борисова убеждена, что именно на танцовщице лежит вина за разрыв с избранником.

«Настя могла попрекать Сергея поездкой на Мальдивы и сказать ему, что теперь он должен ей. А этот мужик с характером и в рот ей смотреть не будет. Анастасия также могла переспать с кем-то по привычке. Из-за этого наверняка начались выяснения отношений», — предположила телеведущая в комментарии изданию «СтарХит».

Борисова также не стала исключать, что причиной расставания Волочковой с возлюбленным могли стать проблемы звезды с алкоголем. По мнению телеведущей, балерина злоупотребляла спиртными напитками и могла оскорбить Кузнецова, будучи в нетрезвом состоянии

Однако друг Волочковой Андрей Ковалев уверен, что рядом с балериной снова оказался очередной альфонс. Он отметил, что артистка слишком успешна для своих кавалеров.