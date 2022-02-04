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«Рычаг давления»: почему НАТО «дразнит» Россию Украиной
Политика
«Рычаг давления»: почему НАТО «дразнит» Россию Украиной
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон и Североатлантический альянс не примут Украину в свои ряды. Все заявления о ее вступлении в НАТО — всего лишь повод «подразнить» Россию. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Своей точкой зрения он поделился в беседе с ФАН.

«НАТО утверждает, что держит двери открытыми и никто им не сможет помешать принять в свой состав Украину, практически игнорируя наши озабоченности, о которых мы все время говорим. В действительности вряд ли НАТО примет Украину. Это исключено. Но тем не менее такая возможность остается открытой, если судить по ответам НАТО. Что, соответственно, дает им возможность влиять на Россию, ведь принятие Украины в НАТО является для нас неприемлемым. Таким образом, это тот рычаг давления на нас, который Запад будет использовать и дальше», — отметил политолог.

«Рычаг давления»: политолог Федоров рассказал, как НАТО использует Украину
mon.gov.pl /

Накануне белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч рассказал, что в НАТО существуют серьезные противоречия по поводу вступления Украины в Альянс. Как отметил эксперт, вступление страны является исключительно политическим решением, которое может быть принято в любой момент. Единственное препятствие, которое тут возникает, это необходимость полного консенсуса всех членов Альянса.

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