Кейт Миддлтон появилась в старом платье на семейной встрече с принцем Чарльзом

Лондон, 3 февраля. Герцогиня Кейт Миддлтон встретилась со студентами на мероприятии фонда The Prince's Foundation. Супруга принца Уильяма решила повторить один из наиболее удачных образов для выхода в свет.

Миддлтон составила компанию принцу Чарльзу и его супруге Камилле Паркер-Боулз на благотворительной встрече The Prince's Foundation. Этот выход на публику стал особенно важным для герцогини, ведь она впервые исполнила королевские обязанности вместе с принцем Уэльским.

Миддлтон ответственно подошла к своему образу и остановила выбор на платье baby doll от Catherine Walker. Герцогиня дополнила наряд сумочкой от Mulberry, туфлями Gianvito Rossi и черными колготками, согласно строгим королевским протоколам. В качестве прически Миддлтон решила ограничиться «мальвинкой» и подкрученными на концах локонами, передает издание Daily Mail.

Стоит отметить, что публика уже не раз видела платье герцогини. Так, Миддлтон надевала его в 2019 и 2020 году. Затем она сделала перерыв — вероятно, чтобы старый образ подзабылся.

Ранее Миддлтон взяла на себя часть обязанностей принца Гарри, который лишился спортивного звания. Так, герцогиня Кембриджская официально стала королевским патроном Британского союза регби и Футбольной лиги. Это первый титул, который перешел к ней от принца Гарри.