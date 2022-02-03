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Путина пригласили в «Теремок» на Масленицу поесть блинов

Политика
Путина пригласили в «Теремок» на Масленицу поесть блинов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 февраля. Главе российского государства Владимиру Путину поступило приглашение посетить кафе быстрого питания «Теремок» на Масленицу. Предложение было озвучено на встрече с «Деловой Россией».

Российский президент подчеркнул, что не отказался бы поесть русских блинов. По его словам, он является горячим сторонником отечественных брендов. Глава государства отметил важность их развития и возможность иметь определенные преимущества.

«Обязательно попробую ваши блины», — заверил Путин.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Китай в ходе открытия Олимпийских игр имеет особую важность. С таким мнением выступил российский посол в КНР Андрей Денисов.

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Все новости / Политика / Путина пригласили в «Теремок» на Масленицу поесть блинов
путин масленица блины
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