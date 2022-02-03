Путин в шутку предложил участникам «Деловой России» выступить без микрофонов

Москва, 3 февраля. Президент России Владимир Путин пошутил об обстановке на форуме «Деловая Россия».

Глава государства решил взбодрить участников онлайн-встречи и задал им неожиданный вопрос. Президент поинтересовался, могут ли гости форума выступить без подготовки и микрофонов. Он спросил у помощников, есть ли у участников микрофоны, в которые они смогут говорить. В ответ помощники предложили им немного подготовиться.

«Может, не будем давать возможность подготовиться, так будет интереснее и поживее», — с улыбкой сказал Путин.

Помощник ответил ему, что на мероприятии именно президент является хозяином, но глава государства поправил его и сказал: «Да мы здесь все хозяева».

Ранее Путин выпил бокал шампанского на церемонии вручения государственных наград. Участники мероприятия сфотографировались с государственным лидером.