Украинский энергоэксперт Землянский отметил просчет Польши с газопроводом Opal

Киев, 3 февраля. Компания «Газпром» нивелировала последствия ограничения загрузки трубопровода Opal за счет своих активов в Германии, убежден украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский.

Он подчеркнул, некоторые энергетические компании ФРГ уже принадлежат «Газпрому». Так, российская компания через «внучку» владеет газопроводом Opal.

Польша ранее добилась ограничения поставок газа по континентальному продолжению Opal в надежде вынудить «Газпром» увеличить экспорт по польскому и украинскому маршрутам. Однако российская компания нашла альтернативный способ, перекинув часть объемов на Eugal, являющийся сухопутным продолжением «Северного потока».

Тем временем польская госкомпания PGNiG заявила об отсутствии планов по новому контракту с «Газпромом». Действующее соглашение о поставках газа истекает в конце 2022 года.