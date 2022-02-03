Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 21:53
21:46
Весь мир
Замкнутый круг: какие последствия будет иметь операция ВС США по ликвидации главаря ИГ
21:44
Общество
Попова посоветовала не проходить тестирование на COVID-19 без наличия симптомов
21:35
Политика
Зеленский изменил мнение о месте переговоров с Россией
21:33
Политика
Белый дом: российско-белорусские учения ведут к эскалации
21:30
Весь мир
Местные жители: миротворцы ООН помогли боевикам с рейдом на деревню в ЦАР
21:25
Спорт
Нурмагомедов похвалил Макгрегора за психологическую подготовку
21:20
Видео
#БЕЗФИЛЬТРОВ с Ксенией Мерц. Как поддерживать красоту на 200 000 в месяц?
21:20
Общество
Давно ведут борьбу: политолог Ищенко о новых эстонских санкциях против Белоруссии
21:07
Весь мир
Санкции ЭКОВАС помешали властям Мали выплатить долг по облигациям
21:04
Весь мир
Глава ЭКОВАС о перевороте в Мали: стал заразительным примером для многих африканских стран
Все новости

Украинский энергоэксперт Землянский отметил просчет Польши с газопроводом Opal

Экономика
Украинский энергоэксперт Землянский отметил просчет Польши с газопроводом Opal
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Киев, 3 февраля. Компания «Газпром» нивелировала последствия ограничения загрузки трубопровода Opal за счет своих активов в Германии, убежден украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский.

Он подчеркнул, некоторые энергетические компании ФРГ уже принадлежат «Газпрому». Так, российская компания через «внучку» владеет газопроводом Opal.

Польша ранее добилась ограничения поставок газа по континентальному продолжению Opal в надежде вынудить «Газпром» увеличить экспорт по польскому и украинскому маршрутам. Однако российская компания нашла альтернативный способ, перекинув часть объемов на Eugal, являющийся сухопутным продолжением «Северного потока».

Тем временем польская госкомпания PGNiG заявила об отсутствии планов по новому контракту с «Газпромом». Действующее соглашение о поставках газа истекает в конце 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Украинский энергоэксперт Землянский отметил просчет Польши с газопроводом Opal
Газпром польша газ opal
Комментировать