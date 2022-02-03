Белоруссия объявила о вторжении в свое воздушное пространство украинского беспилотника

Укрепление военного сотрудничества Москвы и Минска не перестает волновать Киев. Украинские силовики по мере сил пытаются укреплять территорию Незалежной, примыкающую к белорусско-украинской границе. Не прочь украинцы при случае и подсмотреть, что происходит у белорусов по ту сторону кордона.

Так, например, 4 декабря 2021 года, около 12 часов дня на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда было зафиксировано нарушение воздушного пространства Белоруссии. Проще говоря, вертолет госпогранслужбы Украины перемахнул границу, проинспектировал район вблизи «Новой Рудни» и умчался обратно на Незалежную. Белоруссия объявила соседям протест. В ответ на это спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что данные о «незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не являются правдивыми». Когда же белорусская сторона опубликовала видео, зафиксировавшее факт нарушения украинским Ми-8 границы, Киев предпочел этот момент просто проигнорировать.

Продолжение истории с желанием украинских силовиков «заглянуть» за границу последовало в начале 2022 года, когда на территорию Белоруссии из России начали прибывать воинские части ВС РФ для участия в совместных учениях с белорусскими ВС. Согласно опубликованной информации, дело было так. 24 января в районе 11 часов дня близ села Пища Ковельского района Волынской области Украины, расположенного в 1,7 км от границы с Белоруссией, в небо был поднят беспилотный летательный аппарат (БЛА). Набрав рабочую высоту, дрон пересек границу в районе села Хмелище Малоритского района Белоруссии и направился в район военного полигона «Брестский». Близ полигона украинский БЛА был принудительно посажен. Надо полагать, в результате применения против него российских или белорусских систем РЭБ. Так или иначе, но летательный аппарат вместе со всей своей «начинкой» достался белорусским силовикам.

3 февраля на сайте МИД Белоруссии появилось сообщение о вызове в белорусское министерство иностранных дел посла Украины, которому был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском украинского беспилотного летательного аппарата на территорию Белоруссии.

«Украинский БЛА 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Белоруссии, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский», — уточнили в Минске.

МИД Белоруссии довел до сведения украинского посла, что «данными недружественными шагами она [Украина] намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу».

Представитель МИД Украины назвал претензии белорусов в отношении вторжения украинского БЛА в воздушное пространство республики провокацией и попросил Минск не содействовать «дестабилизационным действиям России». Такое же мнение озвучил и уже знакомый нам Андрей Демченко.

Возможно, на этом пикировка сторон и сошла бы на нет, но тут белорусские силовики выложили фотографии захваченного БЛА. Тот не имел опознавательных знаков. Однако по внешнему виду напоминал украинский UJ-22. Все бы ничего, но упомянутый аппарат способен использоваться в ударном варианте. Как говорится, делайте выводы сами. Москва ждет от Киева провокаций в Донбассе, но теперь понятно, что они могут случиться и в Белоруссии.