Зеленский: Киев положительно воспринял предложение Эрдогана «помирить» Украину и Россию

Киев, 3 февраля. Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Российской Федерацией и Украиной на переговорах положительно воспринята Киевом, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал после переговоров с турецким коллегой в Киеве. По словам президента, стране необходим мир, Украина готова для этого «делать все возможное, на всех площадках и во всех форматах».

«Отдельно хочу поблагодарить президента Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией», — подчеркнул Зеленский.

Ранее турецкий лидер заявил о готовности Анкары организовать диалог между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Зеленским. Об этом Эрдоган рассказал во время пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с украинским коллегой.