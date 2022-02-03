Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 21:53
21:46
Весь мир
Замкнутый круг: какие последствия будет иметь операция ВС США по ликвидации главаря ИГ
21:44
Общество
Попова посоветовала не проходить тестирование на COVID-19 без наличия симптомов
21:35
Политика
Зеленский изменил мнение о месте переговоров с Россией
21:33
Политика
Белый дом: российско-белорусские учения ведут к эскалации
21:30
Весь мир
Местные жители: миротворцы ООН помогли боевикам с рейдом на деревню в ЦАР
21:25
Спорт
Нурмагомедов похвалил Макгрегора за психологическую подготовку
21:20
Видео
#БЕЗФИЛЬТРОВ с Ксенией Мерц. Как поддерживать красоту на 200 000 в месяц?
21:20
Общество
Давно ведут борьбу: политолог Ищенко о новых эстонских санкциях против Белоруссии
21:07
Весь мир
Санкции ЭКОВАС помешали властям Мали выплатить долг по облигациям
21:04
Весь мир
Глава ЭКОВАС о перевороте в Мали: стал заразительным примером для многих африканских стран
Все новости

Зеленский: Киев положительно воспринял предложение Эрдогана «помирить» Украину и Россию

Политика
Зеленский: Киев положительно воспринял предложение Эрдогана «помирить» Украину и Россию
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 3 февраля. Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Российской Федерацией и Украиной на переговорах положительно воспринята Киевом, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал после переговоров с турецким коллегой в Киеве. По словам президента, стране необходим мир, Украина готова для этого «делать все возможное, на всех площадках и во всех форматах».

«Отдельно хочу поблагодарить президента Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией», — подчеркнул Зеленский.

Ранее турецкий лидер заявил о готовности Анкары организовать диалог между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Зеленским. Об этом Эрдоган рассказал во время пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с украинским коллегой.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский: Киев положительно воспринял предложение Эрдогана «помирить» Украину и Россию
украина турция эрдоган зеленский
Комментировать