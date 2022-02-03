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Президент Сербии заявил, что болел за Медведева в финале Australian Open

Спорт
Президент Сербии заявил, что болел за Медведева в финале Australian Open
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Белград, 3 февраля. Президент Сербии Александр Вучич признался, что немного болел за вторую ракетку мира Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open — 2022) с испанцем Рафаэлем Надалем.

Сербский глава выразил надежду, что первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема (ТБШ) Новак Джокович опередит Надаля и Роджера Федерера.

«Мы не знали, за кого болеть в финале, но немного болели за Медведева, однако ты, [Новак], остаешься лучшим. Еще долгие годы никто не сможет тебя обогнать. Мы готовы как государство помочь будущему тенниса. Спасибо, что всегда был с Сербией», — передает слова Вучича Telegraf.

В воскресенье в финале Australian Open россиянин Медведев уступил в пяти сетах Надалю, который стал первым в истории теннисистом, выигравшим 21 ТБШ. У швейцарца Федерера и серба Джоковича — по 20 побед на мэйджорах.

Прибывший в начале января для участия на AO-2022 Джокович был депортирован из Австралии на фоне скандала с аннулированием визы. Власти страны усомнились в подлинности медицинского отвода сербского теннисиста от вакцинации против коронавируса.

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медведев вучич теннис надаль australian open джокович
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