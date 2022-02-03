Ростех завершит испытания предназначенной для ВДВ самоходки «Лотос» в 2022 году

Москва, 3 февраля. Новое российское авиадесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос», предназначенное для подразделений ВДВ, завершит предварительные испытания в 2022 году.

В пресс-службе Ростеха сообщили, что разработкой САО занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Подчеркивается, что «Лотос» заменит в российских войсках артиллерийско-минометные установки «Нона-С».

«Предварительные испытания первого образца 120-миллиметрового САО для ВДВ "Лотос" завершатся в текущем году. Дата государственных испытаний будет определена Минобороны РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самоходку построили на базе боевой машины десанта БМД-4М. Она получила башню с орудием калибра 120 миллиметров.

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