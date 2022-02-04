Психолог Миллер рассказала, как помочь себе во время стрессовой ситуации

Каждый из нас периодически попадает в ситуации, когда не может осознать сразу, как же себя вести или уверенно чувствовать, чтобы не принимать близко к сердцу чьи-то слова или поступки, которые раздражают или сильно ранят. В беседе с ФАН практикующий психолог и сексолог Александра Миллер коротко и доступно рассказала, как быстро и просто поддержать себя в критической ситуации.

instagram.com / @aleksandra_miller_psychologist

— Какие простые упражнения можно и нужно сделать, чтобы помочь себе в критической ситуации?

— Есть различные упражнения, такие, как концентрация на кончике носа и размеренное дыхание, которые позволяют упорядочить мысли путем своеобразной медитации. Также есть упражнение квадрат, когда вы на четыре счета делаете вдох, на четыре счета задерживаете дыхание, так же делаете вдох и опять делаете выдох.

— Как успокоить себя самостоятельно, собраться мыслями и перестать паниковать в критический момент?

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— С собой всегда можно договориться, какая бы сложная ситуация ни была, главное — не впадать в панику, воспользовавшись упражнениями выше. Паника портит все тем, что мысли начинают путаться, и блокируется логическое мышление, которое помогает находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Поэтому только мы в силах взять себя в руки и решить даже самую сложную ситуацию, как это делают работники МЧС или врачи, у которых счет многих жизней идет на минуты. Если началась паника и вы не можете выйти из этого состояния, попробуйте также обратиться к значимой для вас личности, которая очень уравновешена и находит выход из любой ситуации, поставьте ее на свое место, что бы она сделала, сказала, как бы реагировала. Это абстрагирование от ситуации помогает временно выйти из нее и посмотреть со стороны.

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