Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 11:34
11:31
Общество
Amazon опубликовал более двух десятков постеров к сериалу «Властелин колец»
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в больницу после стрельбы на улице Черняховского
11:30
Общество
Мурашко заявил, что «Спутник V» не может повлиять на течение онкологического заболевания
11:30
Происшествия
Обвиняемый в расправе над супругой главврача больницы Искитима признался в новых убийствах
11:30
Политика
В Сети появилось видео с «махнувшим крылом» самолетом Путина
11:28
Общество
В Омске решили судьбу ветхого здания гимназии
11:27
Экономика
Путин оценил новые решения нефтяников РФ по поставкам углеводородов в КНР
11:27
Общество
Российские физики обнаружили потайные комнаты в монастыре Переславля-Залесского
11:27
Общество
«Спутник V» прошел все испытания и получил постоянную регистрацию в России
11:26
Общество
Дмитрий Борисов пришел в ужас от малого количества гостей на похоронах Куравлева
Все новости

Психолог Миллер рассказала, как помочь себе во время стрессовой ситуации
Общество
Психолог Миллер рассказала, как помочь себе во время стрессовой ситуации
pixabay.com  / 

Каждый из нас периодически попадает в ситуации, когда не может осознать сразу, как же себя вести или уверенно чувствовать, чтобы не принимать близко к сердцу чьи-то слова или поступки, которые раздражают или сильно ранят. В беседе с ФАН практикующий психолог и сексолог Александра Миллер коротко и доступно рассказала, как быстро и просто поддержать себя в критической ситуации.

Психолог Миллер рассказала, как помочь себе во время стрессовой ситуации
instagram.com / @aleksandra_miller_psychologist

— Какие простые упражнения можно и нужно сделать, чтобы помочь себе в критической ситуации?

— Есть различные упражнения, такие, как концентрация на кончике носа и размеренное дыхание, которые позволяют упорядочить мысли путем своеобразной медитации. Также есть упражнение квадрат, когда вы на четыре счета делаете вдох, на четыре счета задерживаете дыхание, так же делаете вдох и опять делаете выдох.

— Как успокоить себя самостоятельно, собраться мыслями и перестать паниковать в критический момент?

Психолог Миллер рассказала, как помочь себе во время стрессовой ситуации
pixabay.com /

— С собой всегда можно договориться, какая бы сложная ситуация ни была, главное — не впадать в панику, воспользовавшись упражнениями выше. Паника портит все тем, что мысли начинают путаться, и блокируется логическое мышление, которое помогает находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Поэтому только мы в силах взять себя в руки и решить даже самую сложную ситуацию, как это делают работники МЧС или врачи, у которых счет многих жизней идет на минуты. Если началась паника и вы не можете выйти из этого состояния, попробуйте также обратиться к значимой для вас личности, которая очень уравновешена и находит выход из любой ситуации, поставьте ее на свое место, что бы она сделала, сказала, как бы реагировала. Это абстрагирование от ситуации помогает временно выйти из нее и посмотреть со стороны.

Психолог Миллер рассказала, как помочь себе во время стрессовой ситуации
pixabay.com / Avi Chomotovski

Ранее психолог Александра Миллер объяснила, как защитить свои границы и сделать совместную работу с «трудным» коллегой более продуктивной.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Психолог Миллер рассказала, как помочь себе во время стрессовой ситуации
психология александра миллер критическая ситуация сам себе психолог
Комментировать