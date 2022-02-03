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Брат музыканта Владимира Кузьмина оказался в больнице после запоя из-за конфликта с женой

Шоу-бизнес
Брат музыканта Владимира Кузьмина оказался в больнице после запоя из-за конфликта с женой
из личного архива Владимира Кузьмина

Москва, 3 февраля. Брат артиста Владимира Кузьмина Александр пропал после неожиданного прощального сообщения в соцсетях. Его обнаружили в больнице только после беспокойства жены Натальи.

Александр Кузьмин вышел на связь впервые после своего исчезновения. Его супругу встревожило долгое отсутствие мужа после странной записки. Кроме того, тот несколько дней не отвечал на телефонные звонки.

Команда ток-шоу «Прямой эфир» нашла Кузьмина лишь спустя время в одной из больниц. Брату артиста потребовалась госпитализация после запоя. По его словам, причиной чрезмерного увлечения алкоголем стал конфликт с супругой.

«Она не достойна моего внимания. То, что сделала Наташа — это некрасиво. В нашей семье это неприемлемо! Человек просто взял и сдал видео с нашей бытовой сценой. И да, у меня на нее тоже есть компромат. Пусть она не будет такой пушистой. У нее есть любовничек», — заявил Кузьмин.

Брат музыканта Владимира Кузьмина оказался в больнице после запоя из-за конфликта с женой
Россия 1 / Prt Scr / Андрей Малахов. Прямой эфир

Телеведущая Дана Борисова пообещала помочь Кузьмину справиться с проблемами. Он согласился на предложение супруги обратиться в реабилитационную клинику.

Ранее брат рок-музыканта Криса Кельми Евгений Суслин прокомментировал тяжелое состояние Кузьмина. Он предрек печальный исход алкогольной проблемы родственника артиста и заявил о необходимости спасать его от зависимости.

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здоровье госпитализация кузьмин музыкант
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