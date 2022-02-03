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Экономика
Банк России запретит нефинансовым организациям работать с иностранной валютой
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Банк России запретит нефинансовым организациям работать с иностранной валютой

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 20:09
Экономика
Банк России запретит нефинансовым организациям работать с иностранной валютой
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 февраля. Небанковские поставщики платежных услуг не смогут предлагать своим клиентам операции с наличными деньгами, иностранной валютой, а также открывать им банковские счета, рассказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Еще в августе Банк России предлагал создать институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ). Регулятор считает, что таким образом удастся снизить издержки потребителей.

«В отличие от банков и НКО (небанковская кредитная организация. — Прим. ФАН), небанковские поставщики платежных услуг будут иметь право работать исключительно с электронными кошельками клиентов, только идентифицированными — как полностью, так и в порядке упрощенной идентификации. У них не будет возможности открывать банковские счета и, соответственно, осуществлять по ним перевод», — уточнила Бакина.

Центробанк ранее объявил, что доля безналичных платежей в России за прошлый год составила 73% от розничного оборота. Сбербанк, в свою очередь, сообщал, что показатель достиг 59,3%.

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банк россии НППУ Алла Бакина ограничения цб
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