Банк России запретит нефинансовым организациям работать с иностранной валютой

Москва, 3 февраля. Небанковские поставщики платежных услуг не смогут предлагать своим клиентам операции с наличными деньгами, иностранной валютой, а также открывать им банковские счета, рассказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Еще в августе Банк России предлагал создать институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ). Регулятор считает, что таким образом удастся снизить издержки потребителей.

«В отличие от банков и НКО (небанковская кредитная организация. — Прим. ФАН), небанковские поставщики платежных услуг будут иметь право работать исключительно с электронными кошельками клиентов, только идентифицированными — как полностью, так и в порядке упрощенной идентификации. У них не будет возможности открывать банковские счета и, соответственно, осуществлять по ним перевод», — уточнила Бакина.

Центробанк ранее объявил, что доля безналичных платежей в России за прошлый год составила 73% от розничного оборота. Сбербанк, в свою очередь, сообщал, что показатель достиг 59,3%.