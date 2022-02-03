Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»

Вашингтон, 3 февраля. Нацразведка США назвала причину «гаванского синдрома» у американских дипломатов, работавших на Кубе. Недомогания могли спровоцировать импульсы электромагнитной энергии или ультразвука. Об этом говорится в материале директора Национальной разведки США, сообщает CBS News.

Expert panel reaffirms directed energy could be behind "Havana Syndrome" cases https://t.co/PXKklWL4ig — CBS News (@CBSNews) February 3, 2022

Группа, в которую вошли эксперты из правительства США, была создана администрацией президента Джо Байдена в 2021 году с целью выявления причины так называемого «гаванского синдрома» у дипломатических работников. По мнению специалистов, недомогания вызвали импульсы электромагнитной энергии, а также ультразвук. Однако группа отметила, что «существует нехватка систематических исследований воздействия соответствующих сигналов на людей».

«Импульсная электромагнитная энергия правдоподобно объясняет основные характеристики, хотя существуют пробелы в информации. Используя нестандартные антенны и методы, сигналы могут распространяться с низкими потерями по воздуху на десятки-сотни метров», — говорится в отчете.

В 2016 году несколько дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на различные симптомы: головную боль, ухудшение зрения, головокружения и т.д. Многие отмечали, что перед этим они слышали странный звук. Белый дом вернул дипломатов и выплатил им компенсации. Впоследствии спецслужбы обвинили в атаках Россию, Кубу и Китай. Власти стран отрицают причастность к случившемуся.