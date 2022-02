Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»

Вашингтон, 3 февраля. Нацразведка США назвала причину «гаванского синдрома» у американских дипломатов, работавших на Кубе. Недомогания могли спровоцировать импульсы электромагнитной энергии или ультразвука. Об этом говорится в материале директора Национальной разведки США, сообщает CBS News.

