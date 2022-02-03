Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 20:25
20:24
Экономика
Украинский энергоэксперт Землянский отметил просчет Польши с газопроводом Opal
20:23
Общество
Судьбой уникального самарского элеватора озаботились в Нидерландах
20:22
Общество
Унаследованная мутация: врач-генетик о том, какие виды рака бывают наследственными
20:18
Политика
Зеленский: Киев положительно воспринял предложение Эрдогана «помирить» Украину и Россию
20:16
Спорт
Президент Сербии заявил, что болел за Медведева в финале Australian Open
20:16
Происшествия
Огонь охватил пристройку к Богоявленскому кафедральному собору в центре Москвы
20:13
Армия
Ростех завершит испытания предназначенной для ВДВ самоходки «Лотос» в 2022 году
20:13
Весь мир
Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»
20:11
Шоу-бизнес
Брат музыканта Владимира Кузьмина оказался в больнице после запоя из-за конфликта с женой
20:09
Экономика
Банк России запретит нефинансовым организациям работать с иностранной валютой
Все новости

Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»

Весь мир
Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»
wikipedia.org  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 3 февраля. Нацразведка США назвала причину «гаванского синдрома» у американских дипломатов, работавших на Кубе. Недомогания могли спровоцировать импульсы электромагнитной энергии или ультразвука. Об этом говорится в материале директора Национальной разведки США, сообщает CBS News.

Группа, в которую вошли эксперты из правительства США, была создана администрацией президента Джо Байдена в 2021 году с целью выявления причины так называемого «гаванского синдрома» у дипломатических работников. По мнению специалистов, недомогания вызвали импульсы электромагнитной энергии, а также ультразвук. Однако группа отметила, что «существует нехватка систематических исследований воздействия соответствующих сигналов на людей».

«Импульсная электромагнитная энергия правдоподобно объясняет основные характеристики, хотя существуют пробелы в информации. Используя нестандартные антенны и методы, сигналы могут распространяться с низкими потерями по воздуху на десятки-сотни метров», — говорится в отчете.

В 2016 году несколько дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на различные симптомы: головную боль, ухудшение зрения, головокружения и т.д. Многие отмечали, что перед этим они слышали странный звук. Белый дом вернул дипломатов и выплатил им компенсации. Впоследствии спецслужбы обвинили в атаках Россию, Кубу и Китай. Власти стран отрицают причастность к случившемуся.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»
сша куба дипломаты
Комментировать