Блогер Шарий высмеял внезапную пропажу Зеленского на встрече с Эрдоганом

Киев, 3 февраля. Команда Зеленского с треском провалила почетную встречу турецкого президента в Киеве, а «дорогому гостю» поначалу пришлось долго искать украинского коллегу в недрах Мариинского дворца.

Встречу Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве можно смело назвать ярким примером полной деградации института украинской дипломатии. Протокольное мероприятие превратили в дешевое представление, где нашлось место и растерявшемуся солдату почетного конвоя, и странной пропаже Зеленского с супругой и даже диким уборщицам, которые чуть не протерли красную дорожку до дыр прямо под ногами турецкого гостя. На Банковой тем временем бодро заявляют, что переговоры прошли на высшем уровне. Для власти все получилось идеально. Главное, что метлы у гиперактивных уборщиц были желто-голубого цвета.

Позорный по всем параметрам провал украинских дипломатов и советников Зеленского жестко высмеял известный журналист и блогер Анатолий Шарий, показав своим подписчикам огромное количество несуразных моментов и откровенных ляпов, случившихся во время встречи Эрдогана в Мариинском дворце. Медиаэксперт тщательно проанализировал видео с камер наблюдения вокруг церемониальной резиденции украинского гаранта.

Шарий для начала показал площадку перед дворцом примерно за 15 минут до приезда президента Турции. Красные дорожки усердно подметали какие-то тетки в форме коммунальщиков. По центру стоял одинокий солдат, который никак не мог понять, что ему делать с парадной саблей. Взад-вперед бегали какие-то хмурые сосредоточенные люди. Журналист отметил, что выглядело все так, будто самолет с Эрдоганом еще не приземлился и место встречи просто тщательно готовят загодя. Но тут вдруг в кадре появился кортеж. Все вокруг заметались в панике, а дворники наоборот замерли и в итоге фактически встретили зарубежного гостя вместо Зеленского.

Федеральное агентство новостей /

Самое смешное, по словам Шария, началось, когда авто президента Турции остановилось. По протоколу его должен был встречать у входа в дворец Зеленский с супругой. Но украинский гарант куда-то пропал, то ли сбежал чего-то испугавшись, то ли потерялся в своих же покоях. И Эрдогану пришлось его долго искать.

«Какая-то суета. Все ходят туда-сюда, не знают, что им делать. Бежит какая-то девушка. Ааа, это президент Турции подъехал. Причем совершенно неожиданно, судя по реакции встречающих. Погодите, а где же президентская чета? Потому что по протоколу, конечно же, президент должен встречать подъехавшего Эрдогана. Но никто никого не встречает. Вот выходит жена Эрдогана, вот он выходит сам. Заходит в Мариинский и его не встречает никто. Зеленский внезапно пропал, а его помощники испуганно разбежались. Начинается такой движ, будто бы не могут отыскать Зеленского. Он, наверное, сбежал в туалет, привести себя в порядок. Прошло достаточно много времени, чуть ли не полчаса и вот, наконец Зеленского нашли. Выглядит так, что сам Эрдоган его и искал в недрах дворца», — иронично отметил блогер.

Шарий добавил, что после внезапной пропажи-бегства Зеленского тоже хватало конфузов, но этот «трюк Копперфильда» можно назвать самым ярким. Бросается в глаза также покровительственные замашки турецкого лидера. Так после всех церемониальных представлений он приобнял украинского коллегу за плечи и буквально увел в помещение, мол, пора и заканчивать с шоу. Эксперт отметил, что складывается такое впечатление, что протокола на Банковой уже вообще нет, как и малейшего намека на профессиональную дипломатию.

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