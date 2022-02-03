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Беспилотники, торговля, безопасность: о чем договаривались Зеленский и Эрдоган в Киеве

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 20:42
Весь мир
Беспилотники, торговля, безопасность: о чем договаривались Зеленский и Эрдоган в Киеве
Global Look Press  /  NASA/via Globallookpress.com — Lev Radin/Keystone Press Agency — Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency

Анкара, 3 февраля. В Киеве состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Диалог, продлившийся более трех часов, завершился подписанием новых двусторонних соглашений.

Эрдоган прибыл в украинскую столицу утром в четверг в сопровождении своей супруги Эмине, а также обширной правительственной делегации. Из аэропорта он направился прямиком в Мариинский дворец в Киеве: там его встретил лично Зеленский и почетный караул, перед которым турецкий президент прокричал лозунг «Слава Украине!».

Уже в преддверии старта диалога было объявлено, что Киевом и Анкарой планируется подписание соглашения о строительстве завода по производству беспилотников Bayraktar на Украине. Кроме того, незадолго до начала встречи Эрдоган поспешил заявить, что Турция «везде выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины». Именно эти темы и стали ключевыми на переговорах.

«Мы следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе. Турция как причерноморская страна призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира», — писал турецкий лидер в своем Twitter.

Двусторонняя встреча продлилась 3 часа 10 минут. По ее итогам участники сделали несколько важных заявлений.

Так, Эрдоган выразил готовность сделать все возможное для того, чтобы прекратить эскалацию напряженности в отношениях России и Украины. В том числе, отметил он, речь идет и об организации переговоров президентов двух стран, площадку для которых могла бы организовать Анкара.

Кроме того, президент Турции заявил, что надеется на урегулирование конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. По его словам, Анкара остается при своей позиции относительно «территориальной целостности» Украины и вопроса Крыма.

Владимир Зеленский в ответ поблагодарил турецкого коллегу за готовность выступить посредником в диалоге России и Украины.

«Ваш визит — показатель того, кто именно стоит рядом с Украиной в трудную минуту. Наша страна не забудет этого», — заявил он.

В заявлении для прессы Зеленский добавил, что тема безопасности была основной на переговорах. Он сообщил, что в рамках одного из соглашений, подписанных в ходе визита Эрдогана, корпорация Baykar Makina получит возможность расширить производство беспилотников на украинской территории.

Соглашения

Одним из наиболее значимых результатов встречи стало заключение договора о Зоне свободной торговли между Турцией и Украины. Подписали его министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш и украинский премьер Денис Шмыгаль.

Главы министерств иностранных дел Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба подписали Меморандум о взаимопонимании по техническому партнерству. Сторонами соглашения выступают Государственная налоговая служба Украины и управление доходов Министерства финансов Турции.

Еще одним важным договором стало рамочное соглашение между правительствами о сотрудничестве в области высоких технологий и авиакосмической промышленности. Также были подписаны протокол о создании Совместного таможенного комитета двух стран, план действий по признанию программ уполномоченных экономических операторов, соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов и договор о партнерстве в сфере молодежной политики.

Активизация диалога Анкары и Киева подняла вопрос о региональной безопасности на фоне регулярных заявлений украинских властей о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у общей границы. Эта тема активно подогревается западными СМИ, несмотря на то что Москва неоднократно опровергала утверждения о мнимых планах «наступления» на Украину.

Между тем глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун незадолго до визита Эрдогана в Киев дал интервью Bloomberg, в котором поспешил заявить:

«Мы не подписываем соглашения о сотрудничестве, нацеленные на другую страну. Россия в числе первых государств узнала об этом. Соглашения, которые мы заключили и подпишем с Украиной, не имеют прямого отношения к нынешнему кризису».

Небезопасный договор

Хотя турецкое руководство настаивает на нейтральной и миролюбивой позиции в отношении происходящего в регионе, планы расширить производство БПЛА на Украине ставят ее достоверность под вопрос.

Минувшей осенью стало известно о применении Вооруженными силами Украины турецких ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе. Киев попытался оправдать эти действия соображениями «безопасности».

«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», — заявлял Владимир Зеленский.

Однако использование подобной техники является нарушением дополнительных мер обеспечения перемирия, действующих в зоне конфликта. Они подразумевают запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и окрестностях, проведение наступательных и диверсионных операций, а также применение беспилотников.

Поддерживая Киев в этом вопросе, Анкара фактически потворствует нарушению Минских соглашений, за соблюдение которых формально выступает. При этом турецкие власти игнорируют тот факт, что удары БПЛА могут повлечь за собой жертвы среди гражданского населения Донбасса, а вместе с тем — и дальнейшую эскалацию конфликта.

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